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    首頁　>　臺中市

    石虎熱區範圍、保育計畫 中市府：已公告

    林業保育署台中分署日前於筏子溪拍攝到石虎影像。（林業保育署提供）

    林業保育署台中分署日前於筏子溪拍攝到石虎影像。（林業保育署提供）

    2024/09/03 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多山孕育多種野生動物，審計部台中市審計處表示，市府雖有辦理野生動物救傷及暫時收容計畫，來救治野生動物，但是部分危害本土生態之外來入侵物種，於救治及暫時收容後即逕予野放，將危害本土物種，並質疑中市府未訂定石虎保育計畫及石虎熱區範圍；市府則澄清表示未野放，並已訂定公告石虎熱區範圍及保育計畫。

    野生動物救傷 市府：未野放

    審計處說，農業局二○二一起近三年度獲農業部補助辦理野生動物危害農業防治計畫、生物多樣性保育及入侵種管理等計畫，但經查市府去年尚未依台中市石虎保育自治條例，訂定石虎保育計畫及石虎熱區範圍，應儘速辦理；其次，市府辦理野生動物救傷及暫時收容計畫以救治野生動物，但部分危害本土生態的外來入侵物種，在救治及暫時收容後便予以野放，應該要有適當處理方式，以免危害本土物種。

    送野生動物保育學會收容

    農業局回應說，台中市每年救傷的野生動物逾三千案，所救助的受傷野生動物大多是民眾無預期拾獲，送往專業協力NGO團體台中市野生動物保育學會進行救傷收容，外來入侵物種則安置或人道處理，並未野放；至於石虎熱區範圍及石虎保育計畫，已於今年度石虎保育委員會第一、二次會議，分別通過台中市石虎熱區範圍及台中市石虎保育行動計畫，並公告實施，以保育石虎。

    市議員張家銨則指出，直至今年台中市都還有發生石虎的路殺事件，足見市府在設置石虎保護措施的規劃仍不足，而台中市有石虎保育委員會，既然已有熱區範圍及棲息場所的資訊，該定期更新、研究，石虎保育需要滾動式的檢討及策略更新。

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