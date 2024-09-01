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    曹興誠批柯文哲吹牛智商157 籲罷免謝國樑

    前聯電董事長曹興誠（前排左三白衣）應邀台中演講，吸引逾三百人聆聽。（記者黃旭磊攝）

    前聯電董事長曹興誠（前排左三白衣）應邀台中演講，吸引逾三百人聆聽。（記者黃旭磊攝）

    2024/09/01 05:30

    強調基隆罷免具指標性 相揪幫忙搶好彩頭 再拿回國會

    〔記者黃旭磊／台中報導〕前聯電董事長曹興誠應台中市信賴台灣之友會邀請，在「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」講座上發表演講，曹興誠拒答民眾黨主席柯文哲涉及京華城司法案件，有在場女粉絲提問「對自己人生打幾分」，曹興誠回覆說，柯文哲曾吹牛智商一五七，他自己不會去打分數（智商），活到七十七歲要抵抗荒謬的事，中共吞併台灣就是荒謬殘暴獸行，「我要抗爭他」，讓人生更有意義。

    曹：中共併台是暴行 保台要反共

    曹興誠說，立法院有「中共走狗」朝拜習近平，小流氓得到大流氓加持不像話，不容許中共狗腿亂台灣，而基隆罷免是指標性，「把他（謝國樑）罷免掉，大家要去幫忙」，要打個頭槍搶好彩頭，先把國會搶回來再說。

    這場講座由民進黨新北市議員戴瑋姍、台中市議員周永鴻主持，民進黨立委何欣純、台中市議員李天生、何文海、黃守達、陳淑華、江肇國、林德宇及超過三百名支持者聽講，曹興誠站著演說一個多小時，台下掌聲及笑聲不斷。

    曹興誠先以台語表示，自己是清水「大漢」（長大）的，講台語有海口腔，有立委跑到中國找政協主席王滬寧，搞統戰拉國民黨打民進黨，讓「立法院被中共控制」，明年開始要罷免掉中共狗腿，不容許中共狗腿亂台灣。

    轟中共搞統戰 拉藍打綠控制立院

    曹興誠說，「中共要吃你，不能不理他，反共才能保台」，中共想把台灣拿下當「不沉航空母艦」對抗美國，被統一後當做航空母艦使用，老百姓會被通通趕走，留島不留人。

    有女粉絲提問，人生走到這階段，曹董為自己打幾分，曹興誠答稱，柯文哲曾吹牛智商一五七，自己沒測過智商，萬一測得出來，看到數字崩潰怎麼辦，自己不會去打分數（智商）。

    曹興誠表示，諾貝爾文學獎得主卡繆曾說人生最好是抵抗荒謬的事，從抵抗荒謬找到意義，中共吞併台灣就是荒謬殘暴獸行，「我要抗爭他」，讓人生更有意義。

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