台中通APP 下載量最高評價卻低

下載量逾236萬人次的「台中通」APP使用者評分未達平均值，審計部促檢討。 （台中市府提供）

2024/08/15 05:30

逾236萬人次下載 使用者評分低於3.45分平均值 審計部要求改善

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建構智慧化城市數位治理，現行各機關共開發十個行動應用軟體（APP），但審計部審核去年有三個APP，月均下載量不到二千人次；下載量最高的「台中通暨購物節」（簡稱台中通）APP，使用者評價卻未達整體平均值，審計部要求檢討；市府數位治理局指出，已加強優化APP功能改善。

市府3個APP月均下載量不到2000人次

台中市各機關開發包括台中公車、大玩台中等十個APP，截至去年累計下載共達四一三萬餘次，審計部審核發現，包括台中水情、台中長照及施工管理e化等三個APP，平均月下載量低於二千次，施工管理e化APP甚至月平均下載量僅六十七次，要求檢討優化或下架。

此外，各APP去年的整體使用者平均評分為三．四五分（滿分五分），但吸引逾二三六萬人次下載、也是十個APP下載量最高的「台中通暨購物節」APP，與台中垃圾清運大車隊APP評分，均低於平均值，審計部促數位局釐清問題癥結並積極改善。

數位局︰已加強優化功能改善

數位局長林谷隆指出，「台中通」前身是「台中購物節」，去年七月才轉型，源起是購物節民眾登錄發票、抽獎使用，他不諱言說，不少沒抽到獎的民眾會留下負評；但轉型後的「台中通」，在抽獎之外，新增包括疫苗預約、繳費、好康優惠，以及結合市府各式活動如台中鍋烤節投票等，盼提供多元功能讓民眾使用，逐漸改善評價；至於垃圾清運APP，主因焚化廠歲修影響清運量所致，也將提升即時通知功能改善。

另外，下載量偏低的「施工管理e化」屬工程單位申請，申請件數原即有限，因服務對象非一般大眾，已下架改用網頁版提供服務；台中長照APP服務對象也屬特殊族群，已請衛生局加強優化；台中水情APP現行功能多元，將協助優化介面，讓更多人使用。

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