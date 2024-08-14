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    上山避暑夯 台灣好行大雪山線民怨難預約

    台灣好行大雪山線八月上路，由豐原轉運中心發車。（記者張軒哲攝）

    台灣好行大雪山線八月上路，由豐原轉運中心發車。（記者張軒哲攝）

    2024/08/14 05:30

    中台灣客運建議搭下午班次留宿一晚 隔天上午搭車下山

    〔記者張軒哲／台中報導〕暑假酷熱，吸引民眾上山避暑，台灣好行八八九大雪山線觀光巴士，八月一日正式上路後，在網路引起話題，吸引遊客搶搭，由於每日往返僅各四個班次，且中巴座位有限，民眾大嘆很難預約。中台灣客運昨指出，建議遊客去程可搭下午班次在山上留宿，隔天上午搭車下山，較容易預約到座位，也能體驗大雪山日夜美景。

    每天8班次 須2週前預約

    八八九大雪山線每日共計八個班次，去程最早上午七時十五分在豐原轉運中心發車，回程最晚下午四時四十五分發車，車程約二．五小時，由於大雪山森林住宿量能有限，多數民眾規劃一日遊，一早在豐原轉運中心搭車上山踏青，回程搭下午班次，但網友抱怨電話打不通，很難預訂座位，只好選擇星期六、日一早到豐客東勢站排隊搭乘豐客二五二公車上山。

    依法規 採9人座中型巴士

    有民眾不知八八九大雪山線要提前預約，到現場搭車被趕下車。台中市清水區楊姓教師說，趁暑假昨跟朋友兩人一早開車到豐原後，要轉搭台灣好行大雪山線，因為不知道要預約，只能開車上山，當天來回。

    還有豐后線與城中城線

    台中市府觀旅局指出，台灣好行台中市目前有三條路線，豐后線與城中城線直接上車刷卡或投幣，今年上半年豐后線搭乘率約四成、城中城線搭乘率約七成五。

    大雪山線因法規規定採九人座中型巴士，旅客如欲搭乘須先洽中台灣客運以電話預約，免付費服務電話○八○○六七六六七六轉二，不接受當天預約，須兩週前提早預約，尤其去程上午班次跟回程下午班次，幾乎一早八點就秒殺。

    中台灣客運指出，大雪山線因為車輛要符合無障礙規定，座位會減少，原本要再增加一輛巴士，共三輛巴士行駛，但中央沒有核准，評估第一個月正值熱潮，預估一段時間過後，遊客就比較容易預約。

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