中捷連年虧損 議員促另闢財源

2024/08/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中捷連年虧損，明年估再虧六．二億餘元，市議會交通地政委員會藍綠議員均有意見，委員會召集人、國民黨議員黃馨慧認為，中捷當務之急除了減少支出，應盡速研議其他收入方案；民進黨議員何文海與陳俞融認為中捷已成財務黑洞，中捷年年喊開源節流卻看不到成效，實在難以說服市民一直拿出納稅錢補貼。

何文海促將缺口降到最低

何文海指出，雖能體諒中捷目前僅有綠線一條路線確有經營難處，但疫情已過快一年，民眾各式活動早已恢復到疫情前水準，虧損仍動輒逾六億計，不見虧損規模縮小，中捷應確實再檢討如何將缺口降到最低。

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陳俞融則指出，中捷連年虧損，且營運三年多來愈虧愈多，之前估今年虧損達七億多，看不到開源節流成效，如今又傳要增資廿億，已成財務黑洞，也曝市府營運捷運成效不佳，難道藍線上路前的未來十年全要以增資因應，實在難以說服市民長期拿出納稅錢補貼。

黃馨慧指出，大眾運輸降低使用私人運具，減少排碳量，非以營利為目的，但中捷仍應致力降低虧損，當務之急除了減少支出，在乘客安全不打折扣的前提下，應盡速研議其他收入方案，讓公共運輸永續發展。

國民黨議員劉士州則說，因捷運路網未形成，中捷綠線虧損也是政府必要投資，但市府每年另補公車及公共自行車免費政策，捷運須使用者付費，難免無從競爭，促交通局應通盤檢討現行交通相關補助，尋求市府預算的平衡。

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