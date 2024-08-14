中捷明年估虧損6.2億 後年恐需增資

中捷明年度估再虧損六．二億元，卅五億元資本額明年將用完。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/14 05:30

僅綠線營運 收支難平衡 預估明年日均運量達4.9萬人次 待驗證

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市政會議十三日通過台中捷運公司明年度事業計畫，中捷預估明年虧損達六．二億元，因連年虧損，中捷原卅五億元資本額所剩無幾，台中市交通局長葉昭甫指出，因台中捷運目前僅有一條綠線，要達到收支平衡有困難，但中捷全力開源節流，卅五億資本額能撐到明年，後續恐需增資支持，增資額度及方式目前尚未定案。

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35億資本額 估撐到明年

台中捷運綠線二○二一年四月廿五日通車，明年邁向第四年，中捷昨在市政會議提出明年度事業計畫指出，去年日平均運量為三．六萬人次，今年統計到四月的日均運量已成長到四．二八萬人次，預估近年捷運沿線建案、大型開發等陸續完工，居住人口及商業活動及自然成長等因素，平均日運量可再提升到四．九萬人次，但是否真的能達到這樣的成長？各方認為仍待驗證；另明年包括客運收入、廣告、租賃收入等約有五億二千餘萬元，但包括營業成本等支出預估需十一億四千九百餘萬元，預估虧損為六．二億餘元。

增資額度及方式評估中

因中捷營運以來持續赤字，中捷原有資本額卅五億元在連年虧損下恐將燒完，傳中捷有意提廿億增資計畫，以免出現資金缺口；葉昭甫指出，中捷原有的卅五億資本額到明年還夠用，但後續資金需提早思考，目前確定會增資，但增資額度及採一次增足或是分年增資，內部評估中。

中捷︰致力各項開源節流

葉昭甫指出，目前台中捷運路線僅一條綠線，要達收支平衡確有困難，目前中捷公司致力開源節流，包括場站承租詢問度均已較疫情前提升，會請中捷檢討成本管控等，全力降低虧損；他另說，中捷事業計畫的收入及支出值均只是預估，根據往年經驗，中捷致力開源節流，決算的支出均會比預估值低。

中捷指出，中捷截至去年累積虧損廿六．三一億元，經開源節流預估今年估年度虧損可控制在五億以內，在捷運藍線興建完成前，將持續各項開源節流作為維持財務穩定。

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