中捷車站商業空間 2點位招租中

中捷18個車站，其中6站16處規劃商業空間出租。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕審計部台中市審計處指出，中捷多處捷運站商業空間於疫情結束後仍未能出租使用，應該研謀妥善對策吸引業者進駐；對此中捷公司表示，中捷車站十八站規劃六站十六處有商業空間，目前車站的商業空間僅市政府站尚有二個點位招租中，其餘商業空間均與廠商完成簽約，例如市政府站及舊社站設有年輕人喜歡的電話亭KTV，預計八月下旬營運。

審計處指出，台中市因發行通勤月票，中捷運量有增加，但中捷多處車站規劃商業空間卻未善用，如松竹站、水安宮及大慶站閒置率百分之百，中捷公司應想辦法招商。

中捷公司表示，中捷有十八個車站，當初規劃時只有六個車站設十六處商業空間，目前只剩市政府站二個點位招租中，其他十四處商業空間已分別營運及陸續在八月中旬營運，且各有其特色。

中捷公司說，市政府站、水安宮站、大慶站、高鐵台中站設有摩斯早餐車，舊社站、市政府站則有咖啡機，市政府站還設有未來你好生活概念店、戶外市集，高鐵台中站則有聯邦租車。

此外，市政府站、松竹站、水安宮、大慶站設有Tokuyo紓壓休憩區，預計八月中旬營運，年輕人喜愛的電話亭KTV，八月下旬分別在舊社站、市政府站營運，高鐵台中站的戲苑旅行主題販賣機，預計九月營運，松竹站的谷樂森居市森駅，預計十月營運。

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