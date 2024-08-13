免費爆人潮 大里運動中心泳池被嫌髒

民眾抱怨大里國民暨兒童運動中心SPA池「超噁的水泡還有黃垢」。（取自「大里人聊天室2.0」）

2024/08/13 05:30

〔記者陳建志、蘇金鳳、歐素美／台中報導〕為慶祝「麟洋配」奧運羽球奪金，台中市六座已營運的國民運動中心，八月八日至十一日游泳池全日免費入場，造成進場人數比平常多約一成，有民眾十日上午前往大里運動中心SPA池，發現水面漂浮超噁泡泡還有黃垢（見圖，取自「大里人聊天室二．○」），質疑管理品質；市府運動局說，有針對各池調整投藥劑量，水質符合標準。

SPA池漂浮泡泡及黃垢

為慶祝奧運國手奪金牌，六座運動中心泳池一連四天免費人場，人數因此多約一成，其中市區的長春、北區、朝馬、南屯四個運動中心游泳池運作正常，因有總量管制，若人數到達最大的容留量就不會開放民眾進場，以保持泳池的品質。

潭子國民暨兒童運動中心假日則是充斥人潮，民眾表示，假日到游泳池游泳宛如「下餃子」，感覺水質很髒，並質疑業者為了加強消毒有加放氯氣，導致泳池很臭，連走在運動中心外都可聞到濃濃的氯氣味。

運動局：水質符合標準

一位民眾抱怨，八月十日早上九點多到大里國民運動中心，發現SPA池內有「超噁的水泡還有黃垢」，質疑管理品質。

市府運動局代理局長游志祥說，這幾天開放免費入場，人潮確實增加，但人數都在控制內，同時針對各池調整投藥劑量，避免菌類滋生，在執行階段初期會有短暫泡沫發生，但不影響民眾使用安全，水質檢測也都在標準內。

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