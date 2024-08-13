通勤月票售票機 中捷：明年4月上線

中捷車站售票機仍無販售定期票功能。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/13 05:30

審計處要求擴張銷售據點 議員批兩年才建置完成 實在太慢

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市去年七月開始發行TPASS通勤月票，台中市審計處表示，至去年十二月，定期票販售十六萬餘張，定期票通勤運量從發行當月的七十九萬餘人次逐月增加至去年底的一八九萬餘人次，但是定期票以人工販售據點居多，且中捷車站售票機尚無販售定期票功能，要求擴張銷售據點，方便民眾購買。

去年底運量達189萬人次 卻仍採人工售票

中捷公司指出，捷運綠線十八處車站旅客詢問處都有販售台中市及中彰投苗定期票，也已規劃在售票機增加購買定期票及綁定選取搭乘地區的功能，由於通勤月票的系統需要跟中捷的售票機整合，預定明年四月可完成建置。

藍綠議員：AI時代 中捷要趕緊跟上腳步

對此，藍綠議員都認為不可思議，民進黨議員謝家宜表示，交通局一直在推智慧交通，但中捷公司卻還人工售票，難道就不能科技化一點？國民黨議員劉士州表示，全世界都進入AI時代，中捷公司要趕緊跟上腳步。

民進黨議員陳淑華、陳俞融質疑，通勤月票已發行一年多，交通局長葉昭甫曾在議會表示，自從通勤月票發行後，中捷搭乘的人數有上升，但卻要拖到明年四月才完成售票機販售定期票建置，等於是將近兩年才完成，實在太慢了，要求最慢在今年底完成，才能避免人工售票無法隨時購票的缺點。

審計處表示，去年七月開始發行定期TPASS月票，市境內定期票販售十二萬餘張，中彰投苗定期票販售四萬餘張，而市境內定期票通勤運量由去年七月的七十九萬餘人次，逐月增加至十二月的一八九萬餘人次；同期間中彰投苗定期票亦由二十九萬餘人次，逐月增加至五十五萬餘人次。但是發行至今已一年，台中市人工售票據點居多，中捷車站售票機還未有販售月票的功能，定期票銷售據點仍待擴張，以提升民眾購買便利性，增加銷售量。

審計處指中捷還採人工販售月票，要求擴張銷售據點，方便民眾購買。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法