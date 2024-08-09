輕艇表姊弟 張筑涵、吳少璿凱歸

台灣輕艇國手表姊弟張筑涵、吳少璿返國，吳（前排左三）秀出《咒術迴戰》手勢熱情返國，副市長鄭照新（中）也一起比手勢合影。（市府提供）

2024/08/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣輕艇國手表姊弟張筑涵、吳少璿在巴黎奧運新增的極限激流越野項目，晉級三十二強預賽，其中張筑涵計時賽以七十六秒五八完賽，更是亞洲第一，昨日清晨返抵國門，台中市副市長鄭照新赴桃園機場接機，吳少璿秀出知名漫畫《咒術迴戰》五條悟「領域展開」手勢熱情返國，張筑涵的父親也到場迎接女兒，適逢父親節場面熱鬧溫馨。

極限激流越野項目 晉級32強

張筑涵在上屆東京奧運成為台灣史上首名取得奧運輕艇項目參賽資格的選手，今年再闖巴黎奧運，成為台灣輕艇項目連兩屆闖進奧運的第一人，她在激流K1預賽寫下我國在該項目最佳成績，在計時賽中以亞洲最速之姿進入預賽，以第二十三名作收，雖僅差一名就能晉級，仍寫下我國在該項目最佳成績。

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吳少璿則是首次闖進奧運殿堂、創下奧運男子輕艇第一人參賽紀錄，張筑涵與吳少璿於復活賽中，雙雙以分組第二名晉級三十二強賽事。

極限激流越野是新項目，台灣沒有場地訓練，張筑涵、吳少璿只能在巴黎抽空練習，兩人都在計時賽完賽，成功進軍對抗賽，最後在三十二強預賽止步，但在各國頂尖激流好手同台較勁，此賽成績相當難得。

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