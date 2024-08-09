河川污染 環局評估導入AI影像辨識

2024/08/09 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市許多河川近期發生大量魚群死亡事件，民進黨議員楊典忠表示，海線與屯區都傳出河川遭污染，近三年幾乎是平均一天有一件河川污染通報案件，既然空污問題都可以用AI（人工智慧）自動監測設備，河川污染也應用AI自動監測設備，中市環保局則表示，已裝設「移動式水質感測器」並評估導入AI影像辨識。

市議員楊典忠表示，日前梧棲大排河面又浮現死魚，民眾懷疑不肖廠商偷排廢水，但環保局研判主因是水位過低及溶氧量不足，由於死魚臭味拖延三日未處理，民眾甚至要求環保局開罰水利單位。

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楊典忠認為，既然空污可以用AI自動監測設備，河川污染為何不行？根據環保局提供資料，二○二一年至二○二三年中市河川大排通報污染案件高達一○四二件，幾乎平均一天一件河川污染通報案件，令人不可思議，要求環保局在各河川、大排設置全天候水質監測設備。

環保局表示，自二○二○年起便於死魚好發區及高污染潛勢區河川流域，布設「移動式水質感測器」及「自動連續攝錄影監視設備」，監測水體環境品質；今年將在重點排水路廣設水質感測器；此外，也評估導入河面AI影像辨識，盼第一時間通報即時應變。

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