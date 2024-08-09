為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    河川污染 環局評估導入AI影像辨識

    2024/08/09 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市許多河川近期發生大量魚群死亡事件，民進黨議員楊典忠表示，海線與屯區都傳出河川遭污染，近三年幾乎是平均一天有一件河川污染通報案件，既然空污問題都可以用AI（人工智慧）自動監測設備，河川污染也應用AI自動監測設備，中市環保局則表示，已裝設「移動式水質感測器」並評估導入AI影像辨識。

    市議員楊典忠表示，日前梧棲大排河面又浮現死魚，民眾懷疑不肖廠商偷排廢水，但環保局研判主因是水位過低及溶氧量不足，由於死魚臭味拖延三日未處理，民眾甚至要求環保局開罰水利單位。

    楊典忠認為，既然空污可以用AI自動監測設備，河川污染為何不行？根據環保局提供資料，二○二一年至二○二三年中市河川大排通報污染案件高達一○四二件，幾乎平均一天一件河川污染通報案件，令人不可思議，要求環保局在各河川、大排設置全天候水質監測設備。

    環保局表示，自二○二○年起便於死魚好發區及高污染潛勢區河川流域，布設「移動式水質感測器」及「自動連續攝錄影監視設備」，監測水體環境品質；今年將在重點排水路廣設水質感測器；此外，也評估導入河面AI影像辨識，盼第一時間通報即時應變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播