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    出身豐原 奧運羽球總教練劉佳城 未獲市府獎金

    台灣奧運羽球隊總教練劉佳城（中）返鄉，妻女到場獻花。（記者張軒哲攝）

    台灣奧運羽球隊總教練劉佳城（中）返鄉，妻女到場獻花。（記者張軒哲攝）

    2024/08/09 05:30

    規定要訓練設籍中市的選手教練才有 議員叫屈盼能提撥

    〔記者張軒哲／台中報導〕「麟洋配」於巴黎奧運衛冕羽球男雙金牌，台灣隊羽球總教練劉佳城八日返回台中豐原家鄉分享奧運見聞。他坦言，戴資穎傷勢未癒，賽前僅保守評估男雙麟洋配跟男單周天成可獲銅牌，但麟洋配從死亡之組一路過關斬將奪金，振奮全國，這面金牌作夢也想不到。

    市府：非發放對象 擬納有功教練表揚

    另外，因台中市府規定要訓練設籍中市的選手教練才有獎金，市議員謝志忠替戶籍在台中市的劉佳城叫屈，設籍在北市的教練陳宏麟另獲北市府七十萬元獎勵金，盼台中市府能提撥教練獎勵金。

    台中市政府運動局表示，依據「台中市體育獎金發給要點」，適用對象為指導台中市運動選手獲獎的教練，經確認此次金牌選手均非設籍於中市，因此劉佳城不適用此獎金發放要點，該局強調，劉佳城為台灣羽球國家隊總教練，聘於國家訓練中心，依據教育部「有功教練獎勵辦法」領取相關獎金，台中市感謝教練培育專業運動人才，未來擬納入有功教練表揚。

    任教台灣體大 回豐原辦慶功宴

    台中市近年培育出多名羽球選手，劉佳城是在地出身於豐原國中的羽球教練，目前任教於台灣體育大學，他從東京奧運就開始協助羽球國家隊訓練，杭州亞運擔任總教練，在巴黎奧運會帶領羽球隊創下佳績，未來他將和團隊堅持到兩年後的名古屋亞運。

    謝志忠昨邀請劉佳城以及豐原體育界人士舉辦慶功宴，劉佳城說，籤表出爐後，評估周天成跟麟洋配可望獲得銅牌，到了現場調整後，麟洋配小組賽從死亡之組過關，七連勝奪金，這面金牌作夢也沒想到，其他選手也表現不錯，希望大家繼續給台灣隊加油。

    「麟洋配」在巴黎奧運勇奪金牌，因李洋將回到國立體大任教，王齊麟新搭檔為出身台中市的新生代好手邱相榤，兩人組成「台灣雙塔」繼續征戰巡迴賽，劉佳城指出，台灣羽球雙塔月底將在日本公開賽首度合拍出賽，非常看好這組新組合再創佳績。

    豐原體育扎根小組歡迎羽球總教練劉佳城（中）。（記者張軒哲攝）

    豐原體育扎根小組歡迎羽球總教練劉佳城（中）。（記者張軒哲攝）

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