霧峰250公頃香米倒伏 農民搶收

霧峰農會增加一倍以上人力、廿四小時輪班，協助稻穀收割入倉。 （霧峰農會提供）

2024/06/09 05:30

農會增加一倍以上人力 24小時輪班協助稻穀收割入倉

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕昨天是端午連假首日，霧峰區香米飽穗進入收割階段，由於連日梅雨鋒面強降雨，造成約兩百五十公頃稻作倒伏，農民與農會合作，增加正常稻作收割期一倍以上人力、廿四小時輪班協助稻穀收割入倉，霧峰區農會總幹事黃景建說，一期稻穀濕度高，過磅入料時潮濕沾黏可能影響後續篩選作業，另，外埔跟大甲地區苦瓜因強降雨有部分水傷 ，但勘查後損傷情況不嚴重，沒有到達農損補助標準。

外埔、大甲苦瓜水傷 未達補助標準

霧峰區種植台農七十一號益全香米、全區面積約八百公頃，香米飽穗隨風搖曳，不過，上週連日梅雨造成部分稻作倒伏，農民擔憂損失連忙搶收。

農民冒陣雨收割，由於田土潮濕、灌排系統周遭寸步難行，割稻速度緩慢效率差，而稻穀濕度高，田間收割機器無法立即清潔處理，後續載運至碾米廠入料需加倍人力。

黃景建表示，為減少農損，農會傾全力動用人力協助農民處理濕穀入料、烘乾與暫存作業，也因一期稻穀濕度高，部分載運至農會碾米廠過磅入料時稻穀潮濕沾黏，稻稈稻葉與部分田土夾雜，造成入料後第二階段篩選困難，可能導致輸送管道堵塞、損壞停機。

農民透露，香米稻穗較高雄一四七、台南十六號等稉米重，遇雨易有倒伏過濕狀況，所幸農會動員日夜過磅、入料、烘乾入庫，保護本季收成不受災害。

台中市農業局在端午連假派員巡田，作物生產科長許哲銘說，由於香米品種易倒伏，本週幾波強降雨需趕緊採收烘乾，目前正值採收期、估計全區剩下三分之一稻作面積未收。

清水、大安稻穗 沒有倒伏現象

清水區與大安區農會指出，因為稻穗還沒到成熟時期，並未受到梅雨衝擊， 沒有倒伏的現象。

連日梅雨，造成霧峰約兩百五十公頃稻作倒伏，農民搶收割。（霧峰農會提供）

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