台中科技執法新增20處路口 7月開罰

科技執法的開罰單效率驚人，中市現有21組設備，去年開出近13萬張罰單。（記者張瑞楨攝）

2024/06/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局近年在廿一處大型或易肇事路口，裝置科技執法設備，去年錄影開出將近十三萬張交通違規罰單，堪稱任何違規都難逃「錄影鏡頭」，台中市警局交通警察大隊昨天宣布，再新增廿處路口的科技執法，將於七月一日起啟用開罰，屆時全市共有四十一處路口，設有科技執法鏡頭盯著。

中市警局交通大隊強調，新增的科技執法設備，現在到七月一日止，都還是宣導期，不會開罰；中市警察局局長李文章也強調，科技執法設備可以輔助警方執法，也是未來趨勢，現場都設有警示標誌或告示牌，科技執法目的不是開罰單，是讓用路人養成遵守交通規則的好習慣，降低車禍發生率。

取締闖紅燈、不依標誌行駛等

新增的廿組科技執法設備，取締的重點項目為闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛（例如直行車道轉彎等）、不停讓行人或跨越雙白線，另有北區英才路與學士路口、西屯區台灣大道與黎明路口，這兩組設備會拍攝告發違規停車。

另十八處科技執法設置路口如下：南屯區文心路與向上路口、環中路與向上路口；北屯區環中路與崇德路口、松竹路與環中東路口；西屯區台灣大道與惠中路口、中清聯絡道與環中路口；中區台灣大道與三民路口；南區國光路與忠明南路口、文心南路與復興路口。

大雅區中清路與月祥路口；神岡區后神路、圳前路口；沙鹿區屏西路與向上路口、向上路與自立路口；后里區三豐路與枋寮路口；大里區環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口；太平區東平路、祥順路一段；烏日區高鐵東路與中山路口。

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