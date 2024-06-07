台中十大易肇事路口 台灣大道與文心路又第一

2024/06/07 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通警察大隊昨天公布今年十大易肇事路口，第一名仍為西屯區台灣大道與文心路口，該路口今年至五月底，共發生受傷或財損車禍卅六件，雖無死亡車禍，但平均每四天就有一起車禍，肇事熱時（車禍集中時段）是傍晚六時至晚間八時，該路段常壅塞，車輛走走停停，沒保持行車安全距離，追撞或側撞的比例最高。

1至5月 每4天就有1起車禍

十大易肇事路口，西屯區佔六處，北屯與北區各二處，其中，市府與新光三越百貨公司附近的路口，因車流量大，在第一名的台灣大道與文心路口之外，西屯區台灣大道與惠中路口、台灣大道與惠來路口，各為第六、七名，這兩處路口肇事熱時都是下午二至四時，主因都是未保持行車安全距離。

肇事主因 行車未保持安全距離

至於第二名北屯區文心路與崇德路口，第三名西屯區環中路與中清聯絡道口，都是車流量很多的大型路口；第四名北區三民路與崇德路口，則是知名的五叉路口，交通動線比較複雜，也是台中市最早安裝科技執法設備的路口，這三處路口常見肇事原因是沒保持行車安全距離，以及接電話等分心駕駛。

警調整路口設施 取締違規改

市警局近期邀請專家學者會勘，將調整或增加這些路口的設施，並增派警力取締違規與疏導淨空路口，其中，名列第八的西屯區環中路與市政路口，市政路左轉環中路，四個車道都可以左轉上台七四線，但台七四線匝道只有一線匝道（一個車道），導致四股車流交織搶道，交通局與警察局擬定增設圖形化指示標誌，並把四個左轉車道區分為三股車行流向，藉此減少車禍發生率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法