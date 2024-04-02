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興中停車場明年中一階啟用 478個汽車格

興中停車場目前趕工中，預計年底完工。（台中市府提供）

興中停車場目前趕工中，預計年底完工。（台中市府提供）

2024/04/02 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕興中停車場難以因應第二市場、中華路夜市、柳川藍帶水岸等景點帶來的停車需求，加上未來中捷藍線在該區設站，停車空間將不足，交通局二○二一年一月進行重建，預計今年底就會完工，並於二○二五年中第一階段啟用，可提供汽車格四七八席及機車格六三二席。

交通局並在興中停車場的六至七樓設智慧停車管理中心，預計在二○二七年啟用，未來興中立體停車場完工營運後，更可提供民眾便利的停車資訊及智慧化友善停車環境，加強交通路網整合協調控制。

興中立體停車場原本是平面停車場，已無法因應中區需求，因此市府投入經費十一．一億餘元，從原本的平面停車場改造為地下二層及地上七層的立體停車場及智慧停車管理中心；市府先興建地下二層至地上四層停車場，將於二○二五年中啟用，可提供汽車格四七八席及機車格六三二席；啟用後將接續增築地上五層至七層，地上六層至七層作為智慧停車管理中心使用，地上五層維持停車場使用，待完工後，可再增加汽車格八四席。

全棟完成後，總計可提供汽車格五六二席及機車格六三二席，除了可疏緩第二市場、仁愛醫院、柳川藍帶水岸、中華夜市等流動車潮，未來中捷藍線也將在興中停車場設一站，與B18站兩處可互通，屆時民眾可停車在興中停車場搭中捷藍線趴趴走。

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