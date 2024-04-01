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《台中》預算增人潮減半 台中漫博會效益遭疑

台中市打造「動漫之都」，舉辦台中國際動漫博覽會。（市府提供）

台中市打造「動漫之都」，舉辦台中國際動漫博覽會。（市府提供）

2024/04/01 05:30

去年不到3萬人次參與 遠遜民間動漫節25萬人次

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府宣示要打造「動漫之都」，但市議員陳俞融指出，台中市府主辦的「台中國際動漫博覽會」，四年來預算從四百多萬增至逾六百萬元，參與人次竟較四年前「腰斬」，去年剩不到三萬人次參加，更遠遜於去年狂吸廿五萬人次的民間動漫節活動；台中市新聞局指出，會持續強化活動效益，扶植在地動漫。

新聞局：定位不同 會持續強化

陳俞融指出，台中國際動漫博覽會去年編列六二五萬元預算推動，比四年前四七五萬元增加，舉辦效益卻每況愈下，二○二○年還有六萬餘人次參加，去年僅剩二萬九五四一人次參與，參與人次竟較四年前「腰斬」。

陳俞融說，去年民間主辦的動漫節活動，舉辦天數比「台中國際動漫博覽會」少，卻狂吸廿五萬人次參與，參與人數懸殊，凸顯市府活動策劃與執行問題，更讓官方推廣動漫文化動能不足，甚至淪為「例行公事」。

國漫館在台中 「動漫之都」恐淪口號

陳俞融指出，國家漫畫館去年落腳台中，台中動漫資源增加，市府應設法向民間單位取經，以免打造「動漫之都」淪口號，無法推廣台灣或在地漫畫文化，更無法創造台中的動漫經濟。

新聞局指出，市府舉辦的漫博會以復育及鼓勵扶植照顧在地漫畫產業為主，與民間活動定位不同，會持續加強運用多媒體互動及辦理漫畫講座與工作坊等，提昇活動效益。

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