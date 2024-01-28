《台中》腸病毒活躍 醫：5歲以下高危險群

阻絕腸病毒71型，家長自費為幼童施打腸病毒71型疫苗。（施勝桓提供）

2024/01/28 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕冬天仍須留意腸病毒威脅，一年四季皆有腸病毒活動，以腸病毒七一型最易引起神經系統併發症來說，去年有三十四例輕症，今年一月已發生三例，分布在桃園、台中及雲林。近日中部一家幼兒園發現幼童集體長紅疹，檢出有腸病毒、腺病毒、流感等多種病毒，醫師提醒，多種病毒及腸病毒多型別仍在流行，應儘早接種疫苗，增強保護力。

台中這名腸病毒七一型個案為大肚區十歲以下女童，本月初有發燒、咳嗽、肺炎症狀，經收治住院治療，一月中旬康復出院。

台中榮總感染管制中心主任、兒童感染科醫師陳伯彥指出，受到「免疫負債」影響，腸病毒多種型都在社區活動，腸病毒能量蓄積，各型別仍可能大流行甚至引發重症，建議有疫苗還是要打。

新冠、流感近高峰期 儘快接種XBB疫苗

小兒科診所院長施勝桓也說，近來門診遇到多例嬰幼兒感染後引起手足口病，水泡與疹子同時長在臉部、軀幹，症狀比以往嚴重，雖然大多會自然痊癒，但五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，可能引發腦炎心肌炎，如出現重症前兆，就要盡速就醫。

另外，新冠肺炎與流感疫情預估將於春節前一週達到高鋒，今年已累計二七○例新冠肺炎併發重症個案，台中XBB疫苗接種率僅四%，衛生局將於今天下午在天津商圈年貨大街，及二月二日傍晚在一中商圈年貨大街，設立疫苗接種站提供莫德納或Novavax XBB疫苗，為十八歲以上民眾施打，免預約、免付掛號費，現場隨到隨打。

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