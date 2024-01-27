（台中）春聯、紅包發送 蔡賴聯名最搶手

立委楊瓊瓔（左）每年推出水果月曆發送。（記者張軒哲攝）

2024/01/27 05:30

〔記者唐在馨、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕農曆春節腳步近，台中市府及各民代服務處都開始贈送春聯，其中總統蔡英文及副總統賴清德聯名的春聯及紅包袋最為搶手，台中市議員何文海表示，這應該是台灣民選總統後，首次聯名的二人將是前後任總統，創下紀錄，也引來支持者爭相索取。

何文海表示，台灣民選總統之後，都是二屆總統之後就會換人換黨，例如李登輝前總統之後是陳水扁接任，而陳水扁前總統之後是馬英九接任，馬英九之後則是蔡英文，只有這次是由賴清德副總統創下紀錄，由同一政黨贏得總統選舉，而且正好是副總統接棒贏得總統，因此今年春聯由蔡英文總統及賴清德副總統雙掛名，正好今年五月二十日總統就職，這張春聯也就是歷史紀錄，一個春聯上有二位總統的名字。

蔡其昌、林佳龍送春聯 楊瓊瓔贈月曆

立法院副院長蔡其昌自二○一三年起每年皆會製作春聯及新春幸福小紅包，今年依舊印製龍年一元小紅包與春聯，在選後謝票開始發春聯，一元紅包即將推出。被視為綠營下屆市長人選之一的何欣純也印製「龍鳳純祥」春聯與紅包袋，總統府秘書長林佳龍每年會邀請書法大師蕭世瓊為新年春聯揮毫，轉眼間已邁入第十二年，今年的春聯賀詞「欣欣向龍」頗受好評。

國民黨立委楊瓊瓔則製作水果月曆分送，同黨江啟臣目前搭配韓國瑜競逐立院龍頭，今年並未印製個人春聯小紅包。台中市長盧秀燕預定二月十日上午八點起前往北屯松竹寺、西區上公舘福德宮、烏日永興宮發送小紅包；十一日上八點起則至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮發送。

林佳龍印製「欣欣向龍」春聯。（記者張軒哲攝）

今年總統府的春聯，同時有二位前後任總統的名字，更加珍貴。（記者唐在馨攝）

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