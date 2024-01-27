「中漂」熱潮 台中人口年增3.1萬創新高

台中市人口破284萬，年增額史上最高，去年增3萬餘人，出現「中漂」風潮。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/27 05:30

去年人口達284.5萬人 3年內有機會突破290萬人

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中是全國第二大城，去年人口數突破二八四萬五千人，創歷史新高，尤其去年一年人口數大增三萬一四五○人，人口「年增額」也創史上之最；民政局長吳世瑋估，若人口成長順利，有機會在三年內突破二百九十萬人，但因區域議員人數已達法定上限六十二席，未來除原住民席次可能增加外，區域議員不會再增加。

遷入大於遷出 平均日增86人

民政局指出，台中市近年人口數除二○二一年受疫情影響，因國人在國外兩年未能回國而除籍，當年度人口減少七二九七人外，其餘多以每年數千人之譜持續正成長，去年人口達二八四萬五九○九人，較二○二二年增加三萬一四五○人，創史上最高的人口「年增額」；主要是來自遷入台中市的人口較遷出人口多的「社會增加」，平均每天以八十六人的增加數成長，也是台中市自二○二二年六月以後，連續十九個月人口正成長；吳世瑋估算，若台中市持續保持人口正成長，有機會在三年內突破二百九十萬大關。

區域議員數已達上限 不會再增

不過，但台中市人口雖持續上升，市議會現有席次六十五席，扣除三席原住民議員後，區域議員的席次已屆法定上限六十二席，未來即使台中市人口再突破，除原住民席次是原民人口每增一萬人得再增加一席外，區域議員將維持現有的六十二席，不會再增加；現今平地原住民人口數一萬五千人，有一席議員，若增到二萬人可望再增一席原民議員；吳世瑋說，市府也會就未來的人口成長及人口比例情況，再研究是否進行各區區域議員席次檢討調整。

台中市近四年人口成長情形

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