台中清水東山里步道 將再延伸600公尺

東山里舊有短步道將再增設600公尺，同時進行周遭環境改善。（記者張軒哲攝）

2024/01/26 05:30

蔡其昌爭取 總經費約1300萬 規劃具在地特色

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區東山里地處偏遠山區，公共設施嚴重不足，五年前在立法院副院長蔡其昌積極奔走下，成功爭取到社區內荒廢空地蛻變成景觀公園。昨日蔡其昌再度邀集相關單位，爭取將原先舊有短步道，再增設六百公尺休閒步道，總經費約一千三百萬元，規劃具在地特色景觀步道，未來可提供在地里民休閒活動的場地運用，預計年底前完工。

提供里民休閒活動 年底前完工

清水區東山里與神岡區交界，地理位置頗偏僻，里民要去大楊油庫公園或鰲峰山公園運動，有數公里距離，相當不便。蔡其昌表示，東山里沿著空軍第三聯隊圍牆，很適合發展步道使用，原先過去就有一條短步道，但因里民認為過短，所以希望可以爭取二期預算，讓空軍第三聯隊圍牆的步道得以繼續往下延伸，提升東山里里民的生活品質、增加休閒運動場域，讓散步跟慢跑的民眾有安全的休閒空間。

東山里長王偉權說，蔡其昌過去為東山里爭取社區綠美化空間，讓東山里的鄉親終於擁有休憩運動的空間，此次再度邀集各機關爭取休閒步道延長，讓東山里再新增休憩空間。

雜草叢生及照明設備 一併改善

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，東山里休閒步道工程增設約六百公尺，工程預計一併改善周遭雜草叢生的環境，形塑東山里優質活動空間，另外也會改善照明設施、加強休閒步道周邊安全。工程經費核定後，工程辦理期程，預定今年十二月底前完成。

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