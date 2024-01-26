台中高鐵站外如迷宮 花2小時找不到車

黃姓騎士（左）花兩小時找不到電動機車。（讀者提供）

2024/01/26 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵站區三鐵共構，高鐵、台鐵及中捷軌道切割道路，且路名相近，有「百慕達、迷宮」稱號，廿一歲騎士男子將電動機車停在站外，遍尋超過兩小時找不到機車，也有六十多歲老婦花一下午找車，警方提醒騎士使用通訊軟體Line聊天室，左下角有「＋」與「位置資訊」功能紀錄。

烏日警分局表示，黃姓市民本月十七日騎電動機車到高鐵台中站，返回高鐵站竟發現機車不見，由於站區為三鐵共構且台七四線中彰快速道路匯入，路名相近且多地下道、高架橋樑，騎士匆忙趕高鐵常亂停，整排超過兩百台機車，隔天就不知位置，警方指出「每月都要協助駕駛找車，平均兩週一次」。

烏日派出所長高銘顯說，黃男指自己印象中，車停在「一座橋旁，周遭很多機車」，研判應該在高鐵站隔壁街道，於是帶著黃男繞行至站區一路與建國路口人行道查看，僅花費三分鐘就找到電動機車。

警方說，彰化六十多歲婦人首次到台中站趕車到台北，隔天回來忘記機車位置，望著站區一路數百台陌生機車，「急到都快哭了」，高銘顯建議「手機拍起來」，或使用通訊軟體Line聊天室左下角「＋」，選取「位置資訊」功能並打開定位，按分享就會記錄機車位置。

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