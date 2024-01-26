台中騰達盃》小學生籃球賽碰撞 家長衝入場拉扯

騰達盃籃賽廿一日在大同國小舉行國小組比賽時，因小朋友肢體接觸，雙方家長紛衝上場。（擷取自「黑色豪門」）

2024/01/26 05:30

運動局譴責暴力 要求主辦單位介入協調 杜絕類似情形再發生

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭雅神區國中小校際騰達盃少年籃球邀請賽，本月廿一日至昨天共舉行五天，不料，廿一日下雨，國小組移師西區大同國小比賽時，某國小家長見子女在場上摔飛，竟衝上場要打對方球員，其他家長也上前推擠；中市政府運動局長李昱叡昨天嚴厲譴責暴力，已要求主辦單位介入協調，杜絕類似情形再次發生。

騰達盃少年籃球邀請賽集結全國國中、小學基層籃球隊逾一一七隊、共一七○○位籃球小將參加，廿二日在大雅國小開幕，但比賽先於廿一日即開打，一共舉行五天。

裁判老師即時制止 沒人受傷

不料，有民眾在「脆」，貼出影片指稱，「真的不可能做國小的記錄台這麼好看耶，家長們簡直失控國度，打起來哇嗚」，網友酸「沒事啦，大家都支持暴力，看椅子超派的新聞就知道了」，貼文者強調，「因為小朋友動作有點大，然後對方家長衝上來疑似要打那個小孩，但裁判老師們有即時制止，所以沒有人受傷，但後來就變成雙方家長吵起來了」。

主辦的台中市大雅區教育發展協會理事長林鴻達表示，廿一日下雨，國小組比賽移師西區大同國小舉行，小朋友在比賽時，因肢體碰觸摔倒，一名家長見狀衝上場，其他家長也一擁而上，彼此拉扯推擠，但沒有打架，對於事件被錄影上網「放大」，他覺得很無奈，強調主辦單位已當場嚴正聲明，要求家長自制。

李昱叡昨表示，邀請賽由台中市大雅區教育發展協會主辦，針對雙方選手家長於廿一日發生的爭議事件，市府嚴厲譴責暴力行為，已要求主辦單位立即介入協調，並依賽事辦理現場秩序管理，強力宣導競賽正當申訴程序管道，杜絕類似情形再次發生。

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