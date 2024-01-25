中市圖去年借書數1938萬冊 創新高

中市圖今年首度推出新春期間限定的「祥龍獻Read」活動，個人借書冊數提高到50冊。（市府提供）

2024/01/25 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館統計去年全市圖書借閱冊數突破一九三八萬冊，較二○二二年（前年）成長廿三％，中市圖今年首度推出新春期間限定的「祥龍獻Read」活動，二月一日到廿九日推出個人證借閱一般圖書，借數冊數上限將從卅冊提高至五十冊，讓讀者在寒假及過年放假期間都能盡情擁抱書香，累積知識財富。

充實電子圖書館藏 借閱增至百萬冊

中市圖指出，全市四十六個市圖分館藏書共六六一萬冊，二○二三年全市借書冊數達一九三八冊，比前年的一五七九冊成長多達廿三％，除購書經費連續三年編一億元外，深入校園及社區推廣閱讀，也因應數位閱讀趨勢，積極充實電子圖書館藏資源，推行電子書與閱讀便捷化，加上文化部補助擴大電子書計次借閱服務，電子書的借書冊數從七十九萬增到百萬冊，均使中市整體借閱表現再創新高。

文學、心理勵志和商業理財最受青睞

此外，市圖統計去年閱讀熱門實體書排行榜，前三大最受市民歡迎的圖書仍是文學、心理勵志和商業理財類書籍；文學類以「不便利的便利店」人氣最高；心理勵志類以「被討厭的勇氣」最熱門；商業理財類則是「原子習慣」連年上榜；至於小朋友最愛的讀物，仍是「神奇柑仔店」、「野貓軍團」、「屁屁偵探動畫漫畫」及「怪傑佐羅力」等。

考量去年民眾借書冊數創新高，為滿足民眾春節期間也能飽讀好書，中市圖首度推出新春期間限定的「祥龍獻Read 台中龍賀」借書活動，二月一日到二月廿九日，扣掉除夕到初三春節休館外（二月九日至二月十二日），民眾個人證借閱一般圖書借書上限，將從卅冊提高至五十冊。

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