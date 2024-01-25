夾娃娃機店與學校的距離 台中將擴大至100公尺

蘿蔔刀價格不高，不少文具店可購入，對國小生而言入手不難，但具有一定危險性，希望市府有相關防範措施，避免憾事發生。（資料照）

2024/01/25 05:30

家長反映機台內常有不當商品 距學校50公尺太近

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市各國中小學校附近的商店五花八門，國民黨議員黃佳恬表示，家長向她陳情，指學校附近娃娃機內，有諸多對兒少恐造成不良影響的商品，像是蘿蔔刀，還有玻璃貼有女子清涼照，要求經發局修改自治條例，從國中小學校周圍五十公尺以內，不得設置娃娃機，修正提高至高中職以下學校一百公尺以內；經發局長張峯源表示，已進行修法中。

自治條例修正 提高至高中職以下學校

張峯源並表示，目前修正「台中市自助選物販賣業管理自治條例」部份條文，已將娃娃機設置的限制範圍擴大到一百公尺以上，且增加高中職學校，目前正在公告期，結束後會召開公聽會，再聽取各方意見後確定條文。

黃佳恬表示，有家長向她反映，很多娃娃機台內的商品不適合學生，過去曾有南部的機台，放武士刀讓顧客「抓」，讓家長很不安，要求自治條例修正拉大娃娃機店與高中職校的距離。

娃娃機台內有蘿蔔刀 機台外貼女子清涼照

賴姓家長表示，他家的學區有國小、國中及高中，但學區附近有娃娃機店，不但內有蘿蔔刀，透明的玻璃還貼有女子清涼照，對孩子的安全及身心都有影響，他認為五十公尺太近，至少要距離一百，或兩百公尺以上。

還有近百家違反設點規定 待複查

經發局表示，根據地稅局資料，台中市有一千五百家娃娃機店，舊有的「台中市自助選物販賣業管理自治條例」於二○二二年公告，經發局於二○二三年清查，共有一○七家違反距離規定，目前再複查，已有六至七成停業，其餘還在複查中。

至於內容物違反規定部份，衛生局表示，去年已稽查八七九台娃娃機台，查獲一件餅乾中文標示與規定不符，另有一件餅乾過期，裁處業者六萬元罰鍰。社會局表示，娃娃機擺放不當物品（色情相關），去年處分案共六十件。

經發局正在修改自治條例，讓娃娃機店要距離高中職以下學校周圍100公尺以上。（記者蘇金鳳攝）

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