南台中家扶中心獎學金召募 還有200萬缺口

2024/01/24 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南台中家扶中心為幫助弱勢兒能安心念書，召募獎學金四五○萬元，預計提供四七○位家扶兒，至今尚有兩百萬元缺口，迫切需要各界愛心挹注。

南台中家扶中心指出，像單親家扶兒小廷，因父親身體不佳只能打零工，他從小到大的學費大多依賴獎學金，在沒補習下，全是苦讀及上網找免費課程，現在就讀陽明牙醫系三年級，去年考取3D列印證照，現在正準備明年的醫師執照考試，希望大四時可以順利考上，幫助家裡早日擺脫貧窮。

另名單親長大的小杜因爸爸年邁不好找工作，從小申請家扶扶助，現就讀台大法律系一年級，半工半讀，盼有機會前往國外留學，找到好的工作讓爸爸放心。

小豪與姊姊、媽媽一起生活，媽媽身心狀態不穩定，就業困難，主要仰靠姊姊在餐飲工作，及社會補助維持生活，小豪喜歡烹飪，現在就讀高職餐飲管理科二年級，是班上第一名及模範生，已取得丙級廚師證照，努力往乙級邁進，期待學會一技之長在身，早日投入餐飲就業市場，讓媽媽與姊姊卸下經濟重擔。

南台中家扶中心幫助弱勢家扶囝仔好好念書，新學期獎學金目標四五○萬元，提供給一五○位大專和碩班學生，一○○位高中、職同學，二二○位國中、小學生，目前還需要兩百萬元，希望在二月底新學期開學前能到位。

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