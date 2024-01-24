台中柳川飄陣臭 挨批掩鼻賞燈真掃興

台中柳川辦活動有臭味？水利局強調，只有加強污水下水道的鋪設，才有辦法完全無臭。（記者唐在馨攝）

2024/01/24 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市柳川及綠川燈飾近年來成為耶誕活動重點，市府今年決定延長柳川燈區並更換新裝，將在本月廿五（明）日繽紛亮相，不過不少民眾反映，到柳川賞燈沿路都聞到臭味，還有旅居外國友人誤為此處有人排便，實在大煞風景。

對此，中市府表示，柳川的水經過礫間淨化，民眾聞到的不是「臭水」，而是污水經收集後進入礫間仍有味道殘留，雖然污染程度由「中度至嚴重污染」降低至「稍受污染」程度，但根本解決之道，希望民眾多多配合污水下水道工程，才能完全消除臭味。

台中市近年來持續在綠川及柳川辦活動，前市長林佳龍進行景觀改善，而市長盧秀燕則延續辦耶誕燈節等活動，吸引如織人潮，但民眾行走其間仍不免聞到陣陣臭味，甚至有國外回來的旅客質疑，「有人在這邊排便嗎？」也有民眾拿高雄的愛河來比較，對於台中選擇有異味的柳川大擺燈飾，覺得狐疑。

柳川活動一籮筐 25日燈飾換新裝

不過，在地人對於辦活動可振興地方經濟，市府規劃讓柳川持續閃亮，並以「WELCOME Taichung」為主題換上新裝，廿五日點燈，從台灣大道至民族路段重新布置，製作台中主題牆，搭配色彩繽紛的圓點普普風設計，預計點亮到九月，市府表示，這是地方人士多年來的希望，如此集合各方力量促成，希望能成為台中另一打卡重點。

市府呼籲 民眾勿碰觸礫間淨化水

至於民眾反應映柳川臭味，水利局表示，經過礫間淨化並不鼓勵民眾碰觸淨化後的水，但污染程度降低，若要完全沒有異味，需強化污水下水道接管率，目前台中市總接管率達廿六％，自二○一九年至二○二三年底接管總戶數達十萬戶，市府會加快建設也希望民間配合。

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