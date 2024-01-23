台中》國漫館臨時無障礙坡道 輪椅族喊怕

國漫館臨時無障礙坡道無護欄陡滑，輪椅導遊黃欣儀直呼「危險！令人害怕」。（黃欣儀提供）

2024/01/23 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國家漫畫博物館東側基地去年底已試營運，成功吸睛，不少人前往參觀，輪椅導遊黃欣儀日前參觀演武場空間，現場雖提供臨時無障礙坡道，但因無護欄坡度又陡，讓她直呼「危險可怕」；國漫館籌備處副主任黃淑娥指出，因演武場是歷史建築具備文資建築身分，受規範的地方較多，無法立即施作無障礙坡道，為友善身障者參觀，架設臨時性的斜坡道，目前先拆除，僅提供預約使用，並排入未來園區的優化工程最急迫的項目。

國漫館：受限文資建築 無法立即施作

黃欣儀日前參觀國漫館，使用臨時性的無障礙斜坡道，發現斜坡道的寬度太窄，幾乎跟她的輪椅寬度相當，且坡度極大又無護欄保護，尤其下坡時若無人從旁協助，在坡道太陡又無護欄下，讓她不由自主感到害怕，直呼「太危險」，她當下立即向現場服務人員說明危險性，盼相關單位能加速改善。

黃淑娥指出，國漫館園區包括演武場在內有不少歷史建築，因空間更動或調配均要符合相關法規，無法立即施作無障礙坡道，去年十二月廿三日開展時，為友善身障者也能入館參觀，再三考慮下設置臨時性的斜坡道，提供使用。

黃淑娥說，經過一個月的試營運，也發現有幼童會攀爬臨時性的斜坡道玩耍產生危險疑慮，本來就決定先予拆除，目前僅提供預約服務，有需求時再安裝使用，並有人給予協助；未來會排入園區優化工程最急迫的項目，提供身障者更好的參觀環境。

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