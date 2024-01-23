台中》里里要有YouBike站破功？ 還有百里未設

YouBike大受歡迎，但市議員不滿有很多行政區都未設置。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市YouBike前半小時免費，且站點逐步增加，目前已達一三三二站，民進黨市議員周永鴻及蔡耀頡不滿的表示，市區雖站點多，原縣區站點就比不上原市區，市長盧秀燕提出里里要有YouBike站，但是盧上任已五年，還是只有七成多，何時兌現承諾？交通局長葉昭甫表示，去年達七成五，今年朝八成努力。

市府：需顧及效能、使用意願

葉昭甫表示，全市有六二五里，目前約有一百多里未設站，考量主因在於設站要思考到可用土地以及配置效能、顧及起訖站設置站點的可及性，以及在地民眾使用意願等，現在正在盤點，像和平區的谷關及松鶴部落海拔雖高，但兩者之間道路還算平緩，可以做為往返工具；他強調，會盡力讓每一個里都有站點。

周永鴻：潭雅神區 一半里都未設

市議員周永鴻說，當初盧秀燕上台時說里里要有YouBike，但是現在卻只有七成多，而且原縣區比市區的站點還少，像潭雅神區，有些行政區連一半的里都未設，潭子區環中東路和新興路口周邊有許多住宅，附近還有夢想家籃球場，常有球友在此以球會友，市府已無經費設置，希望今年能儘速設置。

周永鴻並說，站點的設置應該有彈性，因法令規定YouBike要設在可隨時租借處，但有些社區活動中心，下班就關起來，就不能設置，但有些社區或者私有地願意出借土地設置，因有這樣規定就不能設，偏遠地方一般而言晚上不會有租借車的問題，認為市府要因地制宜。

蔡耀頡也認為，交通局不能把在市區設站點的原則拿至原縣區來用，整個條件是不一樣的，設YouBike的因素之一，就是要補公車難以到達該地區的問題，但是市府以人口不夠多就不設，不是矛盾嗎？而太平人口已達十九萬，卻設置不足，市府應該加強在原縣區設站。

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