台中》年貨大街將開鑼 天津商圈1/26打頭陣

過年快到了，台中市的年貨大街將開賣。（資料照）

2024/01/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節腳步近了，天津商圈的年貨大街今年將在元月廿六日至二月八日開賣，而一中商圈則自二月二日至十八日上場，兩年貨大街各有不同特色，天津年貨大街應有盡有讓民眾辦年貨採買方便，而一中年貨大街就讓民眾又可買年貨，又在過年邊玩邊逛。

過年就是要逛年貨大街，天津路服飾商圈今年持續舉辦年貨大街，已邁入第廿年，今年的主題為「二○二四龍騰天津年貨大街」，將於元月廿六至二月八日登場，共計十四天，除了各項年貨可買，在元月廿八日、二月三日和二月四日這三天，舉辦異國音樂＆時尚熱舞之夜，特邀熱舞團隊和多元異國風情音樂團隊現場演出。

天津商圈以服飾為主 匯集200攤伴手禮

經發局表示，天津商圈原本是以服飾為主，過年前很多人都會來買衣服，但吸引更多消費者，就開辦年貨大街，匯聚年節伴手禮兩百攤及添購新衣過好年等三百多家服飾店家，提供各種特價優惠，而開幕日為廿七日，當天還有專屬津龍福袋，限量一百包，售價僅為兩百元。

一中商圈結合小吃、市集 走春好去處

一中商圈自二月二日至二月十八日舉辦「祥龍一中．走春市集」活動，今年邁入第十六年，開幕日為二月三日，發送限定八八八份十元新年紅包，整個活動除有年貨大街，包含各式小吃、創意市集及親子遊戲，還有滿額摸彩與懷舊電影體驗等。

一中商圈主委陳信志表示，一中商圈年貨大街一向以各種美食出名，今年參與攤位種類更是繁多，邀集平時一中街的人氣店家，而且活動期間，還有親子遊戲，讓大、小朋友都能樂在其中。

百貨業年貨、禮盒、福袋 買氣搶搶滾

此外，台中市各百貨公司因為選舉結束、各校開始放寒假及寒流來襲，辦年貨買氣不錯，有百貨業者表示，雖然距過年還有十來天，但是買氣提前到，不但年菜銷售一空，南北乾貨、香腸禮盒也賣得搶搶滾，尤其寒流即將來襲，保暖衣物及保暖電器都賣得相當好；各大百貨同時也搶福袋商機，中友百貨提早推出已販售一空，新光三越、大遠百、廣三ＳＯＧＯ將從廿五日開始陸續推出。

年貨大街封街管制

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