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中市3D管線圖資 議員質疑不完整

道路常見挖路施工，議員促市府加強管線圖資建置，避免挖破民生管線影響使用。 （陳俞融提供）

道路常見挖路施工，議員促市府加強管線圖資建置，避免挖破民生管線影響使用。 （陳俞融提供）

2024/01/22 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕水、電、瓦斯是民生重要所需，但台中市四年來每年有逾二三二件自來水、瓦斯及台電等民生管線被挖破案件，連帶影響民眾使用，市議員陳俞融質疑，市府建置的3D管線圖資系統不夠完整所致；台中市建設局指出，已先針對人口密集的都市計畫區建置百分之百地下管線3D圖資，預計明年底前能完成非都市計畫區的市道、區道3D管線圖資建置。

人口密集都計區已百分百建置

陳俞融說，台中市府早在二○一九年就建置3D管線圖資系統，開放給施工單位使用，避免道路挖掘工程挖破民生管線，但從二○二○年到二○二三年，每年有逾二百件天然氣、台電及自來水管線被挖破案例，質疑市府及相關工程單位未善用3D管線圖資系統，且系統相關資料建置僅四十九％，不到全市半數，管線資料未完整，以致施工單位無從避開所致。

經發局指出，經統計四年來被挖破的民生管線，天然氣平均每年有五十．五件，台電平均每年一四五．五件，自來水平均每年卅六．七五件。

路權申請需附管線會勘協調紀錄

建設局指出，針對人口密集的都市計畫區已全面建置3D管線圖資，非都市計畫區之市道、區道3D管線圖資資料建置，預計於明年底完成；另台中市路權申請時均律定各管線機關需辦理管線協調會勘，邀請各管線單位相互確認管線分布位置及深度，並留存紀錄做為挖掘申請時佐證附件，市府並推動挖掘施工安全管理人員認證機制，透過對第一線施工人員的教育訓練，降低現場管線挖損機率，管線挖損若屬管線圖資誤差造成，均要求該資料建置單位重新量測並限期更新。

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