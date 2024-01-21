中市風景區飯店 年前訂房率佳

2024/01/21 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕各級學校陸續放寒假，不少民眾安排家庭出遊，台中市大梨山、谷關與市區各飯店寒假到過年期間訂房率頗佳，尤其梨山地區二月進入賞櫻季節，武陵農場、福壽山農場與梨山賓館櫻花季與過年期間一房難求，谷關各飯店過年前的假日也逼近滿房，飯店業者準備好衝一波過年檔期業績。

梨山地區山櫻花陸續綻放，但其他櫻花品種尚未全面盛開，武陵農場指出，今年櫻花季二月八日至二月二十九日登場，因緊接著過年假期，櫻花季期間訂房都客滿，鄰近的福壽山農場千櫻花也是賞櫻勝地，大梨山地區梨山賓館與福壽山農場住宿在櫻花季期間都滿房，大雪山森林遊樂區住宿寒假期間假日六成，春節客滿，八仙山森林遊樂區住宿寒假目前五成，過年期間九成。

谷關溫泉風景區現正進入泡湯旺季，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關的飯店農曆春節期間目前訂房七到九成，預計下週會慢慢增加訂房量。

台中福華飯店指出，今年春節連假較短，國人出國旅遊意願稍低，帶動國旅，整體寒假訂房可望表現亮眼，農曆除夕到初三目前訂房約八成，持續攀高，預計會全滿。麗寶福容飯店指出，目前除夕到初四訂房平均近九成。海線震大金鬱金香飯店指出，有推出開春迎龍年住房方案，春節整體訂房率頗佳。

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