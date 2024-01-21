為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中市風景區飯店 年前訂房率佳

2024/01/21 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕各級學校陸續放寒假，不少民眾安排家庭出遊，台中市大梨山、谷關與市區各飯店寒假到過年期間訂房率頗佳，尤其梨山地區二月進入賞櫻季節，武陵農場、福壽山農場與梨山賓館櫻花季與過年期間一房難求，谷關各飯店過年前的假日也逼近滿房，飯店業者準備好衝一波過年檔期業績。

梨山地區山櫻花陸續綻放，但其他櫻花品種尚未全面盛開，武陵農場指出，今年櫻花季二月八日至二月二十九日登場，因緊接著過年假期，櫻花季期間訂房都客滿，鄰近的福壽山農場千櫻花也是賞櫻勝地，大梨山地區梨山賓館與福壽山農場住宿在櫻花季期間都滿房，大雪山森林遊樂區住宿寒假期間假日六成，春節客滿，八仙山森林遊樂區住宿寒假目前五成，過年期間九成。

谷關溫泉風景區現正進入泡湯旺季，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關的飯店農曆春節期間目前訂房七到九成，預計下週會慢慢增加訂房量。

台中福華飯店指出，今年春節連假較短，國人出國旅遊意願稍低，帶動國旅，整體寒假訂房可望表現亮眼，農曆除夕到初三目前訂房約八成，持續攀高，預計會全滿。麗寶福容飯店指出，目前除夕到初四訂房平均近九成。海線震大金鬱金香飯店指出，有推出開春迎龍年住房方案，春節整體訂房率頗佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播