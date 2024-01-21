新冠XBB疫苗接種率 台中僅3.53%

呼吸道病毒肆虐，腺病毒、流感、新冠疫情夾殺，診所就醫民眾多。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/21 05:30

只要揪團30人 衛生所將媒合專業醫療團隊集中接種

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新冠疫情升溫，疾管署預測將在農曆春節前一週達到高峰，台中市今年以來，新冠併發重症個案已超過一四○例，但目前全市新冠XBB疫苗接種率僅約三．五％，衛生局鼓勵市民揪團接種，今起至三月四日，只要揪團三十人，衛生所將媒合專業醫療團隊集中接種。

上週新冠併發重症72例

衛生局指出，全球新冠陽性率處高點，國內新冠疫情升溫且處於流行期，上週本土確定病例及併發重症、死亡病例均明顯上升，台中市上週類流感門診就診人次為一萬六一一七人次、急診就診人次為一一○八人次，比前一週略增，卻是去年同期二倍多，而上週新增新冠併發重症病例有七十二例。

疾管署統計新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者皆占九十九％；台中市的新冠XBB疫苗接種率約三．五％，完成接種約十萬人次，保護力不足。

確診黑數不少 年終聚餐傳播快

入冬以來呼吸道病毒肆虐，目前以腺病毒、流感及新冠肺炎為大宗，小兒科診所院長施勝桓表示，這波流感出現高燒、倦怠、肌肉痠痛為主，但症狀不如不以往典型，推測施打流感疫苗仍確診，但症狀已減輕；新冠則以頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞為主，很多人不想快篩，因此黑數不少，加上年終聚餐，疫情傳播快，呼籲應盡速接種新冠疫苗防疫，也保護家中老小及免疫力不足者。

衛生局長曾梓展強調，接種XBB疫苗能有效預防新冠肺炎，保護力高達六至七成，過去新冠疫苗對此波疫情保護力已不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾儘快接種。

文心公園接種站 週六日隨到隨打

台中市有二三二家新冠疫苗合約院所提供疫苗門診，莫德納XBB疫苗約有四．六萬劑，Novavax XBB疫苗約一．二萬劑，疫苗量及接種量能均充足；另外，文心森林公園接種站每週六下午及週日上午開放免預約、隨到隨打，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗等四種公費疫苗。

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