台中》市民野餐日11/26登場 邀民著白衣參與

2023/11/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二○二三年台中市民野餐日原訂五月舉辦，因雨延期，改於本月廿六日登場，將在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園等四地，以「親愛的人」為主題，延續第一屆低碳環保理念，呼籲「Dress code」穿著白色系衣服，增加參與感。

台中市長盧秀燕昨天於市政會議表示，去年首屆野餐日吸引約一萬多人參加，今年遇雨延後，天氣正好合適，此次活動四個區域依山、海、屯、城各區特色規劃不同主題。

中央公園是「親子同遊區、休閒野餐區、老樹讀書區、風景野餐區及飛行野餐」區等五大主題、葫蘆墩公園主題為「山系野餐」、鰲峰山公園「環保風」，以及坪林森林公園「毛小孩及農業推廣」，歡迎民眾一起放鬆同樂。

中市政府建設局長陳大田表示，今年野餐日主軸為「落實低碳環保」、「Dress code」、「鼓勵搭乘大眾交通」、「多項活動分區」、「Reuse餐具租借站」等，更有多處洗水槽可清洗環保餐具，實踐綠色野餐日，活動也較第一屆豐富，有中央公園導覽APP野餐日特別版，民眾與現場美景合照打卡，再加碼送小禮物；環保局主辦的鰲峰山公園野餐日，以「吾居無塑」挑戰環保理念。

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