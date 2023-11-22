台中》幼兒流感疫苗接種週 送禮催打氣

文心森林公園接種站每週六下午1時至5時及週日上午8時至12時，提供4種公費疫苗施打服務，免預約、隨到隨打。家長可帶孩子過來打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市流感疫苗打氣旺，本季共採購八十二萬八一○○劑公費流感疫苗，已使用超過七十萬劑，使用率約八成五，衛生局舉辦「幼兒接種週」至十一月廿五日，全市卅家衛生所接種公費流感疫苗，可獲限量禮品，呼籲天氣逐漸寒冷，流感病例會增加，早打早保佑。

3歲至入學前童 接種率最低

衛生局指出，首次接種流感疫苗的幼兒，須於間隔廿八天後接種第二劑疫苗，才有完整保護力，目前曾接種的幼兒接種率約五十七．九％到六十八．一％；但首次接種的六個月至三歲童約一．三萬人、接種率五十六．二％，不過三歲至入學前童僅二二五二人、接種率僅十五．三％。

醫籲咳嗽、流鼻水 仍可打疫苗

針對三歲至入學前幼兒公費流感苗的首次接種率低，小兒科診所院長施勝桓指出，小兒常規疫苗要接種的劑數多，家長疲於奔命而呈現施打疲勞，加上近來感冒多，家長不確定是否帶孩子接種，但基本上除了有發燒症狀，否則一般咳嗽、流鼻水，仍能照常施打疫苗。

施勝桓強調，目前是流感季，昨天才有一名九歲童到南部參加足球比賽，結果四人同寢，有三人罹患流感，提醒儘早施打流感疫苗。

市長盧秀燕也在市政會議中說，近期流感盛行，需特別留意小朋友健康，本週是「幼兒接種週」，到衛生所接種公費流感疫苗，可獲得限量禮品。另外，六十五歲以上長者接種流感、武肺或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，均送十劑武肺快篩試劑，每人最多卅劑；接種武肺疫苗再加送五百元禮券，文心森林公園接種站每週六下午及週日上午，開放免預約、隨到隨打，提供流感、武肺、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗等四種公費疫苗。

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