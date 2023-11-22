台中》地方藍白合催政黨票 綠：要投哪個？

市長盧秀燕與國民黨主席朱立倫陪藍白立委參選人登記，地方藍白合提升兩黨政黨票。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市八名立委參選人與民眾黨立委參選人蔡壁如於廿一日聯合登記，台中市長盧秀燕請假陪同聯合造勢時強調，民眾期待在野黨合作，希望地方藍白合作，提升國民黨及民眾黨的政黨票，對此，民進黨台中市黨部主委李天生說，國民黨與民眾黨中央藍白合都喬不攏，就算地方藍白合，民眾政黨票要投誰？恐怕也莫衷一是，這種口號是「暗夜吹口哨」自己壯膽而已。

盧秀燕表示，這次除國民黨八名參選人（含民住民立委），另有民眾黨參選人一人，盼「台中八加一、台中建設拚第一」，她強調，民進黨一黨獨大下，人民發聲非常困難，而政府做不好又無法監督下，中央對地方預算分配「要看顏色」，以台中建設為例，「有時要給就給你，有時顏色不對就卡你」，要選出能真正為台中人民及建設努力的人才進入國會。

民進黨立委張廖萬堅反批盧，身為一市之長爭取預算不利，不該為了選舉，把責任甩鍋給中央，還檢討立法委員而製造對立，甚至抹煞立委認真為地方爭取建設的成績。

立委莊競程也說，中央從未虧待台中，這也是立委共同努力爭取的結果，但選舉一到，盧秀燕沒有感謝還隨意抹黑；莊競程再次強調，藍白合公然的政治分贓全未為人民利益考量，這場政治鬧劇已讓人民厭惡。

2024立委選舉

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