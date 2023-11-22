台中》綠藍大咖領軍 立委選將登記大拚場

民進黨總統參選人賴清德到台中，陪8立委參選人聯合登記，喊出「8席全上，台中紅不讓」。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、許國楨、張軒哲／台中報導〕二○二四年區域立法委員選舉參選人登記，昨天進入第二天，民進黨與國民黨都各自聯合造勢登記；民進黨由總統參選人賴清德陪同八位立委參選人登記，眾人還拿球棒合照，高呼力拚「八席全上，台中紅不讓」；國民黨則由黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕陪同，眾人都穿上白衣，高呼「 台中八加一，建設拚第一」。

賴清德為8選將披彩帶造勢

民進黨總統參選人賴清德昨天上午與副總統參選人蕭美琴完成登記後，賴下午便趕赴台中市陪同八位立委參選人登記，十分重視台中市選情。

賴清德為八位參選人逐一為他們披上「勝利彩帶」，並向選民推薦，分別是第一選區蔡其昌，第二選區林靜儀，第三選區謝子涵，第四選區張廖萬堅，第五選區莊競程，第六選區江肇國，第七選區何欣純及第八選區謝志忠。

朱立倫、盧秀燕為參選人加持

國民黨則是在黨主席朱立倫及盧秀燕陪同下，包含區域與原住民立委參選人共八位，以及民眾黨立委參選人一人，他們聯合登記造勢時，一致身穿白衣，象徵清新簡練。

朱立倫也逐一推薦藍白參選人，分別是第一選區由民眾黨提名的蔡壁如，第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區的黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興與第八選區江啟臣，以及原住民黃仁。

台中藍白合 第一選區推蔡壁如

此外，最受矚目是第一選區藍白合，蔡壁如表示，不管總統是否藍白合，感謝盧秀燕及國民黨讓第一選區藍白合；蔡其昌則表示，藍白合是國民黨及民眾黨的事，他只知道海線民眾，只想要選出能解決海線問題的民意代表。

此外，民眾黨主席柯文哲昨天中午拍板不分區立委名單，原無黨籍的中市議員陳清龍名列其中。

民進黨未完成登記是江肇國，國民黨則是江啟臣，兩人表示，將另擇日登記，昨天還有無黨籍的賀姿華、紀文清登記第六選區。台中市廿一日共十六人（十五名區域立委及一名平地原住民立委）完成登記。

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