不分區立委提名》盧呷意韓國瑜掛帥 謝子涵諷資源回收黨

市長盧秀燕（右三）表示，對這次國民黨不分區立委提名名單很滿意。（記者歐素美攝）

2023/11/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨公布不分區立委提名名單，台中市長盧秀燕昨表示，對於這次名單很滿意，尤其前高雄市長韓國瑜掛帥，振奮人心，且安全名單女多於男，醫護人員多達五位，顯示國民黨較其他政黨重視國人健康、醫療、醫護及醫藥；台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵則痛批，這次的名單是「史上最污辱高雄人的不分區名單」，也是「史上最靠爸靠媽的不分區名單」。

盧秀燕昨在購物節活動時主動指出，她對這次國民黨不分區立委提名名單「很滿意」，尤其是由前高雄市長韓國瑜掛帥，振奮人心，讓所有民眾對這次國會力量更加重視；前十八名安全名單中，女多於男，這是有史以來第一次，代表對性平、女性在社會上的表現肯定及重視；另名單中醫護人員高達五名，相較於其他政黨對國人健康，對醫療、照護、醫護的漠視，國民黨的名單對於國人健康、醫療、醫護、醫藥非常重視，是很好的名單。

謝子涵則表示，韓國瑜因落跑選總統被高雄市民高票罷免，這種被選民用選票淘汰兩次的政治人物，國民黨卻提名為不分區首位，不愧是「資源回收黨」鼻祖，也是「史上最污辱高雄人的不分區名單；其中，陳菁徽的媽媽是前立委黃昭順，張嘉郡的爸爸是前雲林縣長張榮味，吳亮儀的媽媽是立委溫玉霞，田長沛的媽媽是前立委潘維剛，李縉穎的爸爸是前立委李嘉進，「是史上最靠爸靠媽的不分區名單」！

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法