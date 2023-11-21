立委登記首日》台中2人完成登記 莊競程爭取連任

尋求連任的民進黨立委莊競程搶頭香，完成登記。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委選舉廿日登記首日共兩人完成登記，尋求連任的第五選區（北區、北屯區）民進黨立委參選人莊競程搶頭香。莊競程指出，他第一棒登記，也盼揮棒成功，民進黨八席都能全壘打；民進黨總統參選人賴清德昨宣布駐美代表蕭美琴擔任他的副手；民進黨台中市第六選區（中西東南區）立委參選人江肇國昨日搶先掛上與賴蕭三人合體的競選看板。

台中市立委選舉登記首日，包括尋求連任的第五選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程與無黨籍參選人苗豐隆等兩人完成登記。

莊競程說，北北屯區雖是現任台中市長盧秀燕本命區，相信自己四年來是「勤腳立委」，在北北屯基層的耕耘，選民都看得見，會一步一腳印爭取認同。

賴蕭配公布 江肇國掛上合體看板

另外，民進黨台中市第六選區（中西東南區）立委參選人江肇國昨搶先掛上與賴蕭三人合體的競選看板，江肇國說，蕭美琴擁有絕佳外交成績，她擔任駐美代表後，台灣廣獲包括美國在內世界各國肯定；相較於藍白合不合喬不攏，賴清德有魄力、蕭美琴讓國際看見台灣，絕對是總統選舉的最佳組合，也顯示民進黨這次大選做足準備，賴蕭配、「雙母雞」合體一定能加大輔選力道。

2024立委選舉

賴蕭配昨亮相，立委參選人江肇國搶先掛與賴蕭合體看板。（江肇國總部提供）

2024總統大選

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