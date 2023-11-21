大韓航空仁川-台中12/10首航 訂位逾6成

12月10日起，大韓航空公司將首航仁川至台中（記者蘇金鳳攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕直飛台中國際航線又增加一線！台中市觀旅局、台中航空站與大韓航空公司昨宣布十二月十日起，大韓航空將首航仁川至台中，至十二月卅一日止，共規劃十三班，每週飛四天，若這十三班次載客率穩定，未來將朝定期航班邁進。

德威航空下月將復航

台中航空站主任張瑞澍並表示，除了大韓航空十二月十日將開航仁川至台中的班次，從明年元月四日起因疫情停飛台中的德威航空，將恢復台中至仁川線，而且每天都有航班；另一航空公司韓亞航也在申請中，計劃十二月廿一日起飛航，也是台中─仁川線；星宇航空也預定在明年四月自台中直飛日本，航線正在規劃中。

台中目前有九條國際航線，分別是定期的香港、澳門、南京、胡志明、河內及不定期的峴港、馬尼拉、釜山、濟州，十二月將增加台中往返仁川的航線。

大韓航空台北分公司總經理徐旼廷表示，很高興宣布仁川至台中開航，期待此一新航班的開航，讓台灣跟韓國有進一步的交流。

今年韓國旅客大爆發

觀旅局長陳美秀表示，中部共有七百多萬人口，有知名觀光景點日月潭、阿里山及高美濕地等，十二月起中進中出航線將增至十條，根據交通部觀光署統計，今年截至十月，韓國來台觀光突破五十五萬人次，僅次於日本及香港。

觀旅局表示，大韓航空往返仁川與台中的航班採用737 Max8機型，航班訂位已超過六成，並持續增加中。

台中新增國際航班

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