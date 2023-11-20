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副市長王育敏列不分區》議員促盧秀燕 找願根留台中人才

副市長王育敏被國民黨中央列不分區立委第十三名。（記者蘇金鳳攝）

副市長王育敏被國民黨中央列不分區立委第十三名。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/20 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨中央昨天公布不分區立委名單，台中市副市長王育敏被列為第十三名，若王育敏再度回到立法院，屆時台中市將少二位副市長；對此，民進黨第六選區立委參選人江肇國表示尊重，但想問市長盧秀燕為何找不到一個願意根留台中，肯為地方打拚的人？如果王育敏心在立院，請市府盡快重新尋覓人才，不要讓吃碗內看碗外的心態成為市府風氣。

昨天國民黨中央公布台中市副市長王育敏被列不分區立委第十三名，中市議會黨團總召何文海指出，尊重國民黨家務事，國民黨團書記長黃馨慧表示，王育敏已有行政經驗，再回任立委表現會更稱職；面對台中市將有二位副市長空缺，首席副市長黃國榮表示，市長盧秀燕會有適當的規劃及安排，市府說，王育敏受邀列入國民黨不分區立委名單，立法機關若因此多一席代表台中的民意代表，讓台中人的聲音在中央更受重視，市府樂觀其成。

此外，第十一屆立法委員選舉今天開始登記，至二十四日止，國民黨及民進黨選將不約而同選在二十一日聯合登記。

藍綠陣營 21日分別聯合登記

民進黨七位立委參選人集中在下午聯合登記，總統參選人賴清德將陪同，莊競程則提早二十日登記，二十一日出席共同造勢；國民黨目前決定七席加一在上午聯合登記，若屆時藍白破局，民眾黨提名的蔡壁如就不方便一同登記，國民黨主席朱立倫、中市長盧秀燕將陪同登記。

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