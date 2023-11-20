水湳轉運站通國道 議員籲速建引道

台中市議會交通地政委員會考察台北轉運站，聆聽行控中心簡報如何連結高架市民大道。（記者唐在馨攝）

2023/11/20 05:30

中市府表示 有保留匝道連接空間 可先做規劃 再配合中央興建

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會交通地政委員會因應台中水湳轉運站興建，日昨特別安排到台北轉運站（交九開發案）考察，各黨議員一致要求，水湳轉運站與國道銜接要立即規劃推動，交通局長葉昭甫表示，已和中央溝通，市府也有保留匝道連接空間，但興建費用及工程必需中央負責，市府願意先做規劃，中央及地方一起配合才能成功。

考察台北轉運站 憂平面道路車流大增

葉昭甫也透露，台中市府已將水湳轉運站分為二部份，一部份是站體施工，另一部份將做促參招商，台北有經驗的日勝生及統一集團都曾表示有興趣，但恐要等促參細節確定並上網招標，才能確定有誰會來投標。

市議會交通地政委員會召集人、民進黨議員陳淑華表示，台中水湳轉運站經費從林佳龍時期二十五億，到盧秀燕上屆市長任期增為三十九億，本會期交通局又送出十億追加預算，形同四十九億只是做轉運站，經費增加那麼多，是否真的做好最完善的規劃？必需好好跟議會說明。

工程進度逾6成 預計2026年完工啟用

台中水湳轉運站去年九月十五日開工，至今年十一月中，工程進度已達百分之六十一．七，預計二○二六年完工啟用，未來兼具公共運輸轉乘、停車及商業機能，台中市議會交通地政小組前往參觀考察台北轉運站，包括陳淑華及國民黨議員楊大鋐參觀後都表示，台北轉運站國道客運直接上市民大道高架橋，因應國道一號台灣大道及中清兩個交流道流量大，水湳轉運站應儘速推動銜接國道的引道工程，減少國道客運使用平面道路，以降低台灣大道、中清路、環中路的車流負載，否則未來轉運站啟用，先不論轉乘功能，可能會對住商更繁榮的水湳造成交通衝擊。

民進黨議員何文海則說，除了水湳轉運站連接國道，捷運橘線也應儘快推動，另針對民眾對於運具使用習慣的改變，國道客運的使用量一旦下滑，未來轉運功能如何強化，都需要即早因應思考，無黨籍議員陳清龍也持相同態度，要求市府做好規劃，不要有了轉運站，反而造成交通衝擊，他同時提醒市府，要加強豐原轉運站的功能。

台中水湳轉運站目前施工進度逾6成。（台中市交通局提供）

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