《站台火力全開》林佳龍批盧秀燕 改捷運藍線路線變自己政績

總統府秘書長林佳龍（右四）昨為立委參選人江肇國（右五）競總成立站台。 （記者蔡淑媛攝）

2023/11/19 05:30

林指大建設都是其市長任內爭取來的 市府：林未關懷反而批評是本末倒置

〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕民進黨第六選區（中西東南區）立委參選人江肇國，昨天成立與總統參選人賴清德聯合競選總部，由總統府秘書長林佳龍及立委黃國書為江肇國披彩帶授旗，交棒意味濃厚。林佳龍火力全開，砲轟台中市長盧秀燕「裝睡叫不醒」，他強調現在台中的大建設，都是過去（指林擔任市長任內）爭取而來，高雄市長陳其邁則說，「藍白合」大黨（國民黨）吃人夠夠。

林佳龍、陳其邁為江肇國站台

對於佳龍之言，市府回應說，林前市長是總統府秘書長，未關懷反而批評，是本末倒置。

江肇國曾於陳其邁擔任立委時，出任其國會辦公室助理與主任，陳其邁昨天與林佳龍、總統府資政李茂盛、立委黃國書、何欣純、莊瑞雄及林俊憲、藝人楊烈、政治評論員李正皓，為江站台助選。

林佳龍說，「市長裝睡叫不醒」，現在台中的大建設都是他們過去爭取來，盧喊建設要開工、完工，但如果沒有計畫，要怎麼動工與完工？他批盧為了要把之前計畫變成自己的政績，把台中捷運藍線、國際會展中心改計畫、變路線、還不提案而造成建設延宕。

「國民黨吃人夠夠」 陳其邁認同柯媽

市府回應指出，盧秀燕任內遇到困難，不惜以市府全額預算，獨立推動重大建設，相比需要中央補助而延宕的捷運藍線、鐵路高架化等重大建設，市府改善效率，林沒關懷反而批評，是本末倒置。

陳其邁則讚揚江肇國，經過嚴格考驗，是民進黨的明日之星，另外，他也對「藍白合」議題有一番評論。他表示，自己同意柯媽媽（柯文哲母親）的意見，大黨（國民黨）吃人夠夠，應該讓（指禮讓或讓利）小黨（民眾黨），怎麼小黨來讓大黨？令人一頭霧水。他強調，選舉就是選出人民支持度高的人，抽樣誤差不是重點，民調需按正常去比，哪有讓來讓去？實在看不懂。

中市立委參選人江肇國（左）昨聯合競選總部成立大會，邀請高雄市長陳其邁（右）助講。（記者廖耀東攝）

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