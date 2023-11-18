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大墩圖書館 借閱工具演變展

大墩圖書館從人工作業走向智慧化服務，展覽40年借閱工具演變。（市圖提供）

大墩圖書館從人工作業走向智慧化服務，展覽40年借閱工具演變。（市圖提供）

2023/11/18 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕歡慶台中市大墩文化中心四十週年，市立圖書館大墩分館即日起至十一月二十六日，特別推出「讀門秘笈」主題展，展出圖書館由「純人工作業」到現今「圖書自動化系統」的演變歷程，包括選書、購書、分類編目、入館典藏，以及在書架上為書找一個家的過程，向過去四十年歲月致敬，也邀請民眾一探這四十年來借閱工具的發展史。

文化局長陳佳君，大墩圖書館陪伴讀者從紙本書寫轉型至數位化時代，過去借書要帶借閱證，現在只要透過APP的行動借閱證，即可直接預約全市六百多萬館藏，另透過手機及平板電腦，也能輕鬆閱讀電子書，這次展覽從歷史的足跡找尋前進的動力，提供民眾更豐富的閱讀服務和體驗。

此次展覽在中市圖樓青少年閱讀區規劃「讀門秘笈」主題展，展出「圖書館圖書登記簿」、「借閱卡」，以及讓破舊書籍重現春天的「圖書修補設備」等，並規劃「我是小小編目員」遊戲，讓民眾了解書的分類過程。

常到大墩圖書館的王小姐表示，在展覽看到一九八一年，手寫的圖書登記卡與借書卡，讚嘆現在圖書館服務越來越智慧；長期於大墩圖書館服務的志工也分享，透過展覽彷彿走入時光隧道，重回昔日青春時代的圖書館。

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