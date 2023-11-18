新增兩登革熱陽性個案 累計51例

針對本土登革熱陽性個案，衛生局執行孳清及化學防治。 （記者蔡淑媛攝）

2023/11/18 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局昨天公佈新增兩例NS1登革熱陽性個案，分別為西區、太平區的二名各三十多歲男性，台中市今年累計五十一例本土登革熱，另有三十一例境外移入個案，衛生局強調，國內本土登革熱疫情仍處高點，請市民清除孳生源，定期落實居家周邊環境「巡、倒、清、刷」。

衛生局表示，經疫調發現，該兩名個案於潛伏期間，皆有台南市活動或工作史，居住南部的親友，於近期是確診登革熱個案；兩人分別於十一月十日、十二日出現發燒、四肢痠痛等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，十一月十六日至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央檢驗中，台中市同住親友兩人，目前無不適症狀。

衛生局長曾梓展指出，境外移入來源皆為東南亞國家，請市民落實防蚊並提高警覺，如於國內外疫情熱區返家後十四天內，出現疑似症狀，儘速就醫並請主動告知醫護人員旅遊史。

曾梓展也提醒市民落實防蚊措施，另外，針對本土個案，衛生局將執行孳清及化學防治，請市民務必配合，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰一萬五千元，若有拒絕、規避或妨礙防治情形，最高可處三十萬元罰鍰。

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