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文心公園重啟接種站 4種疫苗開打

文心公園接種站今天回歸開設，流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗等四種疫苗同步開打。圖為新冠疫情期間施打情形。 （資料照，記者蔡淑媛攝）

文心公園接種站今天回歸開設，流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗等四種疫苗同步開打。圖為新冠疫情期間施打情形。 （資料照，記者蔡淑媛攝）

2023/11/18 05:30

開設至明年2/4 每週六、日隨到隨打 有流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等疫苗

〔記者蔡淑媛／台中報導〕氣溫驟降，台中市流感疫苗打氣旺盛，原採購公費流感疫苗七十八萬八一○○劑，已使用逾八十七％，中市政府再增購四萬劑，為方便市民接種公費疫苗，在新冠疫情期間，創下開設逾四百天的台中文心森林公園接種站也重磅回歸，將於今天開設至明年二月四日，每週六、日開打四種公費疫苗，包括流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗，免預約，隨到隨打。

流感疫苗 65歲以上接種率44%

中市公費流感疫苗已使用六十九萬六○八劑，六十五歲以上長者已有十九．三萬人接種，接種率四十四．三％，比去年同期低；六個月至三歲幼兒首次接種約一．三萬人，接種率五十五．二％；三歲至入學前首次接種的接種率十五％；校園團體接種數二十二萬四二九六人，打氣比去年同期好，第二階段再增加五十至六十四歲無高風險慢性病成人，約三十．九萬人。

上週類流感門、急診 9760人次

衛生局統計，上週類流感門診與急診就醫人數，分別為八九八二、七七八人次，近三週呈現下降趨勢，但仍在流行季，另外，中市今年截至昨天，新冠重症有二九五三人；猴痘確診病例累計四十二人，皆已康復。

小兒科診所院長施勝桓指出，流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗都很重要，他提醒，不論是流感、新冠等呼吸道感染疾病，常造成肺炎鏈球菌感染，導致侵襲性肺炎，甚至死亡，尤其肺炎鏈球菌抗藥性強，還有猴痘也傳出首例死亡個案，提醒符合公費對像應盡速接種。

衛生局長曾梓展說，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，皆為不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，另外，為鼓勵民眾接種疫苗，六十五歲以上長者接種流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，均送十劑新冠肺炎快篩試劑；另接種新冠肺炎再加送五百元禮券。

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