《台中》中捷藍線規劃案 王國材：請市府多努力

為加強與捷運藍線轉乘便利性，及考量鐵路高架化、雙軌化，台中市府研議將沙鹿車站月台北移，並搭配行人空橋。（資料照）

2023/11/17 05:30

促沙鹿站能與鐵路高架化整合 盧秀燕盼年底前核定

〔記者蔡淑媛、鍾麗華／台中報導〕針對台中捷運藍線爭議，交通部長王國材昨天表示，過去藍線從可行性評估到綜合規劃做了較多變動，現在希望沙鹿站未來能與鐵路高架化整合，請台中市政府持續努力。台中市長盧秀燕昨出席行政院會，重申中捷藍線擱置好多年，希望中央能與桃園機捷延伸線一起核定，在年底前核定綜合規劃。

王指藍線規劃做了較多變動

王國材昨天受訪表示，中捷藍線從可行性評估到綜合規劃較大變動包括，坪頂站、正英站，還有最重要的沙鹿站改方案後，距離沙鹿火車站四五○公尺，希望未來可以和鐵路高架化整合，這是專業上的評估，要不然未來若在沙鹿設站，高架化無法配合，路要怎麼通過都不知道。

王國材說，台中鐵路海線高架化，目前市府還在做一些評估，交通部請市府提出比較確切方案，與捷運藍線設站位置整合，這是技術上的問題，請市府持續努力。

市府擬將沙鹿火車站月台北移

台中市府交通局回應，在原可行性研究階段，即無捷運站與沙鹿火車站共構的規劃，為加強轉乘便利性，已將鐵路高架化、雙軌化等計畫納入考量，目前研議將既有沙鹿車站月台北移，並搭配行人空橋；此次綜合規劃增設B5站，增加服務範圍。

針對沙鹿段路線方案調整，交通局指出，綜合規劃方案比之前可行性研究方案，可再減少四處路線轉彎段及兩處出土段，減少路線彎繞及高架地下型式反覆轉換，也減少地下穿越民宅，降低用地取得風險，減少地震發生後的恢復成本及時間，目前藍線綜合規劃今年二月交通部通過，目前由行政院審查中。

政院指經費、路線、場站待釐清

行政院發言人林子倫強調，政府全力協助、支持藍線，沒有反對，過去曾多次說明，主因是台中市政府所提規劃案經費暴增，且路線、場站爭議等問題未釐清，行政院長陳建仁已請交通部協助台中市府，希望能儘速核定。

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