高美濕地海堤階梯高 長者嘆吃力

高美濕地海堤整排十二處階梯，僅靠近木棧道入口二處階梯高度有改善。（記者張軒哲攝）

2023/11/16 05:30

約為一般兩個階梯高 近木棧道入口2處已改善 其餘10處逐步改善

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中最知名的國際景點，隨著疫後觀光復甦，不少國內銀髮族旅遊團遊台中，也會到高美濕地，但濕地海堤整排十二處階梯，有十處水泥大階梯過高，銀髮族想一覽無敵海景，要先吃力抬膝上下階梯；台中市政府農業局表示，已經將靠近木棧道入口二處階梯施作改善，未來有足夠經費，將逐步改善。

國旅團長者被迫在涼亭吹風看海

高美濕地是台中海線最知名景點，也是國內外遊客觀賞夕陽與海景好去處，隨著觀光產業復甦，高美濕地假日常有遊覽車滿載團客到訪，平日國旅遊覽車則以銀髮族居多，常停靠海堤旁媽祖廟「西安朝天宮」，一群銀髮族下車後沿著美堤街走向濕地木棧道，通常沿堤岸南端往北走，多數遊客會先看到水泥階梯，銀髮族要扶著欄杆手把，吃力地跨步上下堤防階梯。回程再沿著來時路，走回遊覽車停車場。

來自新北的陳姓阿嬤說，參加社區活動搭遊覽車來中部玩，高美堤防水泥階梯高度，約是一般兩個階梯高，真的有些吃力，自己之前來過高美濕地，白天太陽大，上下階梯也不方便，就跟著其他怕曬的團員在涼亭吹風看海。

議員盼儘速縮短海堤階梯高度

市議員楊典忠指出，高美海堤階梯過大，對許多年長者、幼童、行動不便的遊客來說，上下海堤相當吃力，建議市府多年，只改善最北端兩處海堤階梯，從水泥階梯改成木梯，還有十處水泥大階梯未改善，希望市府站在遊客的立場，儘速縮短高美海堤階梯的高度。

農業局表示，高美濕地旁海堤為水利署第三河川局施作防汛設施，現場有十二處階梯，為方便遊客進入木棧道體驗濕地生態，台中市海岸資源漁業發展所已經將靠近木棧道入口兩處階梯施作改善，建議遊客可利用這兩處階梯進入木棧道。

高美濕地海堤整排十二處階梯，有十處階梯高度約是一般兩個階梯高，不少銀髮族想一覽無敵海景，要先吃力抬膝跨步上階梯。（記者張軒哲攝）

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