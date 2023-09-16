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大里 污水廠飄臭 環局擬開罰

立委何欣純（左一）至大里工業區了解惡臭來源。 （記者黃旭磊攝）

立委何欣純（左一）至大里工業區了解惡臭來源。 （記者黃旭磊攝）

2023/09/16 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里工業區及溪南地區，從上月至本週十二日不斷散發惡臭，經台中市環保局調查，空氣污染源自工業區污水處理廠，立委何欣純查訪確認，是外縣市製藥廢液未處理妥善，要求停收外地廢液，環保局強調，若檢測超過空污標準，將依規定處最高兩千萬元罰鍰。

大里工業區及鄰近十九甲河堤一帶，民眾近期常聞到疑似榴槤、塑膠惡臭，經環保局及工業區服務中心調查，是工業區污水廠於上月廿一日起，接收外縣市製藥廠事業廢液。

何欣純表示，與工業區環境保護中心、大里工業區服務中心了解起因，是高達八十噸廢液未妥善處理，她要求抽回廢液並移至外廠焚燒，污水廠須立即停收外地廢液，加強防治處理設施。

何欣純說，污水處理廠需在九月底前完成固定式密閉式玻璃纖維覆蓋設備，並建立收受管控及風險評估機制，組成專家評審小組管控。

環保局指出，上述刺鼻異味，經工業區廠協會反映，污水廠於已停收事業廢液，該廠總計收受八十噸，其中六十一噸進入污水廠流程淨化，尚有十九噸將陸續抽取處理。

服務中心及環保局強調，若檢測超過固定污染源空氣污染物排放標準，將依違反空氣污染防制法規定，處兩千萬元以下罰鍰。

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