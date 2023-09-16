國小師偷拍女童如廁 學校調查

中市小學小五男導師竟偷拍小六女童如廁。圖非發生學校廁所。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/16 05:30

通報教育局並啟動性平流程 男師提出辭呈

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市竟傳出國小狼師偷拍女童如廁！一名國小五年級男導師，十一日在女廁從門縫下伸出手機偷拍小六女童如廁，當場被女童發現，男師事後坦承不諱，在學校開性平會後提出辭職，卻有其他家長爆料，女童在接受輔導時，學校告知「妳不是第一個！」，對此，校長澄清說，過去曾傳聞學生被偷拍，但無法證明是該師所為，目前廁所都加裝監視器。

男師為代理教師 應是隨機偷拍

該校校長表示，這名小六女童在本週一下午，於女廁如廁時，發現有人持手機從隔壁廁所門縫下伸出偷拍，立刻向級任導師報告，學校調閱監視器畫面，發現該男師從偷拍廁所間走出來，他坦承犯行，校方當天通知家長，隔天通報教育局並啟動性平流程，性別平等教育委員會成立調查小組，男師則提出辭呈。

校長說，這名男師是代理教師、年約三十幾歲，已婚、育有子女，於該校任教一、二年，擔任級任導師、假日社團的籃球教練，初步調查該師與女童互不認識，並非尾隨女童，應是躲在廁所隨機偷拍，這名男師教學風評與學生互動頗佳，校方依性平流程處置，該男師辭職後，相關性平調查不受影響，男師仍需接受調查及懲處。

有家長投訴：不是第一個

針對其他家長投訴，校方在輔導女童時說「妳不是第一個」，校長澄清說，曾傳聞其他學生被偷拍，但無證據，也不一定是這名男師所為。

學校澄清 傳聞但無證據

校長表示，目前未聽聞校內還有其他學生被偷拍，將依性平會調查及建議，來決定是否再針對該男師任教班級、社團或其他班級，再擴大調查。

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